Pese a que permitió dos goles, Keylor Navas atajó diez de disparos del Bayern Munich en el triunfo del PSG sobre el Bayern Munich en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League.

El partido entre el Paris Saint-Germain (PSG) y el Bayern Munich terminó 3-2 a favor del cuadro francés y debido al abultado marcador no es garantía de que este equipo pase a semifinales. Sin embargo, si Keylor Navas vuelve a brillar como lo hizo en este partido, las posibilidades de clasificar son amplias.

El costarricense tuvo una actuación espectacular en este encuentro. El diario Marca sentencia que si el PSG hubiera llevado a otro portero, no habría podido ganarle el Bayern Munich en su cancha. El mismo medio deportivo señala que Navas atajó de todo y de todas formas.

Keylor Navas is doing Keylor Navas things on the #UCL stage again



(via @TUDNUSA) pic.twitter.com/wvQUHH0ZO0 — Planet Fútbol (@si_soccer) April 7, 2021

#UCL | DON KEYLOR NAVAS

El costarricense hasta ahora es FIGURA en el partido, varias atajadas claves para que este en ventaja PSG.



Bayern Munich 0 - 1 PSG pic.twitter.com/xTjF3sG37r — En el VAR (@EnElVar) April 7, 2021

¡Atajadón de Keylor Navas!



Tremenda parada del arquero de Costa Rica, se está convirtiendo en el héroe del PSG ⚽️✨



@FCBayern 1-2 @PSG_inside



EN VIVOhttps://t.co/NrtoapMsAY#UCL l #TuChampions l #BAYPSG pic.twitter.com/6AOU0OCZxg — TUDN USA (@TUDNUSA) April 7, 2021

El Bayern perdió el partido, pero tuvo el balón la posesión del balón un 64%, hizo 31 remates a la portería y 12 fueron directo al palo. Choupo-Moting y Müler vencieron el arco don dos goles, pero las otras 10 las paró el tico. En comparación, Manuel Neuer solo tuvo una atajada y fue en el primer gol de Mbappé.

El PSG se lleva la ventaja de un gol y tres goles de visitante a París, donde intentarán pasar a semifinales y cobrar algo de venganza de la final de Lisboa. Si se repite un partido de condiciones similares, necesitarán una actuación igual de Keylor para sellar el pase a semis.

De locos, partidazo del Tico pic.twitter.com/v16c6cW5Mw — MG (@mg_godisgood777) April 7, 2021

Diez paradas hizo Keylor Navas ante el Barcelona en la vuelta de los octavos. En 20 minutos ya lleva 4, dos de ellas buenísimas. Los buenos porteros también ganan Champions. pic.twitter.com/RHGynByuoq — Manu Heredia (@ManuHeredia21) April 7, 2021

*Con información de Marca