En el campo de fútbol de una finca de Suchitepéquez ocurrió un ataque armado en donde un hombre falleció y uno resultó herido.

Vecinos y amigos indicaron que el campo estaba lleno ya que se estaba jugando un encuentro deportivo y que estaba a punto de finalizar. En ese momento, ingresó una motocicleta y se acercó a un grupo de hombres que estaba observando el encuentro.

Según los primeros reportes, el hombre herido fue trasladado en un vehículo particular, quien fue identificado como Juan Carlos Macario Gutiérrez de 32 años y presentaba una herida en el abdomen y otra en el glúteo.

Mientras tanto en el campo de fútbol quedó el cuerpo de Jose Alberto Gutierrez de 44 años el cual presentaba varios impactos de arma de fuego en la cabeza y otras partes del cuerpo.

El Ministerio Público arribó a la escena e investigan si el ataque está relacionado a otro crimen que dejó dos hombres fallecidos y cuatro heridos de esta misma localidad.

El partido estaba por finalizar cuando ocurrió el ataque y un hombre resultó herido. (Foto: Surama Rodas)