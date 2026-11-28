Cuando circulaba en su carro por una calle adoquinada, un joven fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en motocicleta y le dispararon en repetidas ocasiones.
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Un ataque armado ocurrió a un costado de un centro asistencial privado, en la comunidad de Chuatuj, Quetzaltenango. Tras el atentado, el joven fue llevado a la emergencia del Hospital Nacional Juan José Ortega, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.
La víctima fue identificada por sus familiares como José Carlos Velásquez Reyes, de 20 años, quien residía en la colonia El Arroyo. Curiosos comentaron que él circulaba a velocidad moderada cuando dos hombres en moto le salieron al paso y abrieron fuego en su contra.
Agentes de la Policía Nacional Civil acordonaron el área, mientras fiscales del Ministerio Público procesaron la escena y recabaron indicios balísticos para esclarecer el hecho.
Exigen justicia
Familiares indicaron desconocer el motivo del crimen; además, exigieron que se investigue para localizar a los responsables y que paguen ante la justicia.
En redes sociales, usuarios describieron a Velásquez Reyes como un joven humilde, trabajador y educado.