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Cuando circulaba en su carro por una calle adoquinada, un joven fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en motocicleta y le dispararon en repetidas ocasiones.

Un ataque armado ocurrió a un costado de un centro asistencial privado, en la comunidad de Chuatuj, Quetzaltenango. Tras el atentado, el joven fue llevado a la emergencia del Hospital Nacional Juan José Ortega, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.

La víctima fue identificada por sus familiares como José Carlos Velásquez Reyes, de 20 años, quien residía en la colonia El Arroyo. Curiosos comentaron que él circulaba a velocidad moderada cuando dos hombres en moto le salieron al paso y abrieron fuego en su contra.

Agentes de la Policía Nacional Civil acordonaron el área, mientras fiscales del Ministerio Público procesaron la escena y recabaron indicios balísticos para esclarecer el hecho.

El ataque ocurrió a un costado de un hospital privado ubicado en zona 7 del municipio. (Foto: Rudy López/Colaborador)

Exigen justicia

Familiares indicaron desconocer el motivo del crimen; además, exigieron que se investigue para localizar a los responsables y que paguen ante la justicia.

En redes sociales, usuarios describieron a Velásquez Reyes como un joven humilde, trabajador y educado.