Un hombre que se disponía a atender su negocio en una carnicería murió tras ser atacado a disparos.
OTRAS NOTICIAS: Delincuentes abandonan moto tras intento de asalto en zona 3
Un incidente armado ocurrió la mañana de este martes 24 de noviembre en el bulevar principal de la comunidad Carmen del Monte, en Bárcenas, zona 3 de Villa Nueva.
Desconocidos se acercaron al dueño de una carnicería cuando se preparaba a vender su producto dentro del local y le dispararon en repetidas ocasiones.
Vecinos y comerciantes del sector dieron aviso a los Bomberos Municipales Departamentales, pero tras su arribo se confirmó que la víctima ya había fallecido debido a las múltiples heridas causadas por proyectiles de arma de fuego.
De manera preliminar fue identificado como Romero, de 32 años, y hasta el momento se desconoce el móvil del crimen.
Las autoridades competentes quedaron a cargo de las diligencias e investigaciones correspondiente para determinar la causa del ataque y dar con el paradero de los responsables.