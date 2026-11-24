Un incidente armado ocurrió la mañana de este martes 24 de noviembre en el bulevar principal de la comunidad Carmen del Monte, en Bárcenas, zona 3 de Villa Nueva.

Desconocidos se acercaron al dueño de una carnicería cuando se preparaba a vender su producto dentro del local y le dispararon en repetidas ocasiones.

Vecinos y comerciantes del sector dieron aviso a los Bomberos Municipales Departamentales, pero tras su arribo se confirmó que la víctima ya había fallecido debido a las múltiples heridas causadas por proyectiles de arma de fuego.

Las autoridades investigan las causas del crimen contra un carnicero. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

De manera preliminar fue identificado como Romero, de 32 años, y hasta el momento se desconoce el móvil del crimen.

Las autoridades competentes quedaron a cargo de las diligencias e investigaciones correspondiente para determinar la causa del ataque y dar con el paradero de los responsables.

El paso ha quedado cerrado en el lugar por las diligencias de las autoridades. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)