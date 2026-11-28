Un hombre y su hija fueron víctimas de una ataque armado en horas de la tarde de este sábado.
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Los Bomberos Municipales Departamentales informaron sobre un ataque armado ocurrido en el sector de San Felipe de Jesús, en La Antigua Guatemala, que dejó a un hombre fallecido.
La víctima conducía una camioneta cuando fue interceptada por desconocidos, quienes iniciaron a dispararle, haciendo que el conductor perdiera el control de vehículo.
En el interior del vehículo fue localizada la hija del conductor, quien presentaba una herida de bala en la cabeza.
La menor de edad fue auxiliada por los cuerpos de socorro, mientras que los rescatistas confirmaron que el hombre había fallecido dentro del automóvil debido a los múltiples impactos de bala que recibió.
La Policía Nacional Civil (PNC) resguardó la escena del crimen para iniciar con la investigación de la muerte del conductor que no ha sido identificado.