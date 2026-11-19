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Una persona murió luego de haber sido atacada a disparos esta tarde en Boca del Monte.

Un hecho armado ocurrió la tarde de este jueves 19 de noviembre en el sector La Joya, en la zona 3 de Boca del Monte, en Villa Canales.

Bomberos Voluntarios fueron alertados por vecinos del sector, pero tras arribar al lugar de los hechos constataron que una persona ya no contaba con signos vitales debido a las heridas causadas por proyectiles de arma de fuego.

La víctima es un hombre que aún no ha sido identificado. (Foto: CVB)

Hasta el momento la víctima, quien es un hombre, no ha sido identificado, mientras que la Policía Nacional Civil (PNC) ha resguardado la escena del crimen a la espera del Ministerio Público (MP).

Además, una menor de 12 años resultó herida, por lo que fue atendida y trasladada a un centro asistencial, según informaron los bomberos del casco negro.

Bomberos Voluntarios confirmaron que la víctima ya había fallecido. (Foto: PMT de Villa Canales)

Las autoridades han quedado a cargo de las diligencias e investigaciones correspondientes para establecer el móvil del ataque y dar con el paradero de los responsables.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) indicó que en ese mismo sector se realizan labores de infraestructura, por lo que la circulación vehicular está siendo afectada.