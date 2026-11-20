Un ataque armado dejó a un joven herido en Zacapa, en donde se encuentra decretado el estado de Sitio.
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A pesar de que el departamento de Zacapa permanece bajo estado de Sitio, un joven resultó herido tras un ataque armado.
Se trata de Víctor Joel Granados Aldana, de 21 años, quien fue localizado herido en una vía pública de la colonia Pueblo Modelo.
Socorristas de la 23 compañía de los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar tras recibir alertas de emergencia por una persona impactada por disparos.
Tras estabilizarlo con atención prehospitalaria, lo evacuaron hacia el área de urgencias del Hospital Regional de Zacapa con impactos de bala en el abdomen y la cadera.
Hasta el momento se desconoce la causa de este nuevo hecho armado en ese departamento.