La víctima es un hombre que se dedicaba a vender comida en la vía pública.
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Un hecho armado ocurrió la noche del pasado martes 17 de noviembre en la colonia Las Margaritas II, en Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez.
Desconocidos dispararon contra un hombre, por lo que vecinos dieron aviso a los Bomberos Municipales Departamentales.
Al arribo de los socorristas, se constató que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.
De momento no se ha revelado la identidad de la víctima, pero según informaron medios locales, se trata de un hombre que se dedicaba a vender panes preparados en la vía pública.
Las autoridades competentes quedaron a cargo de las diligencias e investigaciones correspondientes en el lugar para determinar la causa del ataque y dar con el paradero de los responsables.