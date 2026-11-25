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Dos personas fallecidas es el saldo de un hecho armado ocurrido este miércoles en la zona 18.

Una balacera se registró este miércoles 25 de noviembre en la manzana 29, frente al lote 794 de la colonia Maya, en la zona 18 de la ciudad de Guatemala.

Desconocidos le dispararon a un hombre y a una mujer, quienes aparentemente se conducían en una motocicleta, por lo que vecinos del sector dieron aviso a las unidades de emergencia.

Los socorristas confirmaron que las víctimas ya no contaba con signos vitales. (Foto: CBM)

Bomberos Municipales arribaron al lugar y constataron que ambas víctimas ya habían fallecido debido a la gravedad de las heridas causadas por múltiples impactos de proyectiles de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

Hasta el momento estas personas no ha sido identificadas, pero se trata de un hombre y una mujer de aproximadamente 25 a 30 años de edad, según informaron los socorristas

Las víctimas murieron por heridas de bala en distintas partes del cuerpo. (Foto: CBM)

La Policía Nacional Civil (PNC) ha acordonado la escena del doble crimen a la espera del Ministerio Público (MP) para que se realicen las diligencias e investigaciones correspondientes.