Un joven murió al ser atacado a disparos por desconocidos en la zona 18.
OTRAS NOTICIAS: Identifican a conductor que murió tras ataque armado en zona 10
Un hecho armado ocurrió cerca del mediodía de este lunes 23 de noviembre en el sector 6 del asentamiento Los Cerritos, en la zona 18 de la ciudad capital.
Bomberos Voluntarios fueron alertados por vecinos luego de que un hombre quedara en la vía pública tras ser víctima de un ataque por desconocidos.
Al arribo de los socorristas se constató que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas causas por proyectiles de arma de fuego.
De acuerdo con los socorristas, se trata de un hombre de 26 años. Hasta el momento se desconoce el motivo de este crimen.
Las autoridades competentes han sido notificadas de este suceso y se encargarán de las diligencias e investigaciones correspondientes para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.