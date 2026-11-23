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Un nuevo hecho armado en la zona 7 de Mixco ha dejado como saldo un fallecido y un herido en un campo de fútbol.

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Una nueva balacera se registró la tarde de este lunes 23 de noviembre en la 5a. avenida y 4a. calle, en los campos de Belén, en la zona 7 de Mixco.

Bomberos Municipales se presentaron al lugar luego de haber sido informados por vecinos del sector acerca de un ataque armado que dejó heridas a dos personas.

Sin embargo, los socorristas constataron que una de las víctimas ya había fallecido por las heridas de bala y fue identificado por su hermana como: Hery Estuardo Pérez Menéndez, de 18 años.

La víctima fue identificada como: Hery Estuardo Pérez Menéndez, de 18 años. (Foto: CBM)

Durante la emergencia, los paramédicos le brindaron atención prehospitalaria a familiares que presentaban crisis nerviosa. Asimismo, un segundo hombre, quien también presentaba heridas por proyectiles de arma de fuego, fue estabilizado y trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt.

Las autoridades correspondientes fueron notificadas para realizar las diligencias de ley y establecer las circunstancias en las que ocurrió este hecho.

Las autoridades investigan lo ocurrido en los Campos de Belén. (Foto: CBM)

Otro ataque

La noche del pasado domingo también ocurrió una balacera que dejó a tres personas heridas, entre ellas un adolescente de 17 años. La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a uno de los presuntos implicados de este ataque.

Hasta el momento se desconoce el móvil de estos ataques armados, por lo que las autoridades competentes se encargarán de determinar la causa de los mismos.