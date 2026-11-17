Una mujer resultó herida tras ser atacada a disparos en pleno tránsito del Anillo Periférico.
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Un ataque armado ocurrió la mañana de este martes 17 de noviembre en el Anillo Periférico y 19 calle de la zona 11 de la ciudad capital.
Bomberos Voluntarios fueron alertados luego de que se registraran los disparos en el tránsito en contra de un vehículo.
Una mujer resultó herida y fue atendida por los socorristas en el lugar, quienes tras estabilizarla la trasladaron a la emergencia de un centro asistencial.
Hasta el momento se desconoce la causa de este ataque, por lo que las autoridades competentes han quedado a cargo de las diligencias de ley e investigaciones para dar con el paradero de los responsables.