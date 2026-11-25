Dos hermanos fueron víctimas de un hecho armado que terminó con uno de ellos sin vida mientras que el otro resultó herido.
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La noche del pasado 24 de noviembre, se registró un hecho de violencia en Puerto Barrios, Izabal, departamento que permanece bajo el Estado de Sitio, donde un adolescente perdió la vida y otra persona resultó herida.
Las víctimas de un hecho armado fueron dos hermanos que se conducían en motocicleta cuando personas desconocidas les dispararon.
Al lugar se presentaron Bomberos Voluntarios, quienes determinaron que un adolescente de 16 años había perdido la vida, mientras que su hermano fue trasladado a un centro asistencial debido a que presentaba heridas de proyectil de arma de fuego.
Medios locales identificaron al fallecido como Mateo Esteban. Ante estas circunstancias, las autoridades correspondientes ya realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.