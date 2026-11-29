En Quetzaltenango, un ataque armado cobró la vida de un hombre.
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Los Bomberos Municipales Departamentales informaron sobre un ataque armado que dejó a un hombre fallecido en plena vía pública la noche del 28 de noviembre.
Disparos sorprendieron a los vecinos del Caserío Nueva Independencia, ubicado en Colomba, Quetzaltenango, que alertaron a los cuerpos de socorro sobre el hecho armado.
En el lugar, un hombre fue alcanzado por varios disparos y falleció a causa de las heridas.
La PNC busca identificar al responsable y establecer los motivos del ataque.