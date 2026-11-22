Ataque armado causa la muerte de dos hombres esta noche.
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Los Bomberos Voluntarios acudieron a cubrir una emergencia registrada en el caserío Valle Abajo, ubicado en el municipio de San Jorge, Zacapa.
Al llegar, tras haber recibido múltiples llamados de alerta, se determinó que habían dos hombres víctimas del hecho armado.
Sin embargo, los hombres aún sin identificar por las autoridades ya no contaban con signos vitales.
En el departamento de Zacapa e Izabal se mantiene activo un Estado de Sitio desde el pasado 14 de noviembre por el alto índice de violencia, que deja otras dos víctimas esta noche del sábado.
La Policía Nacional Civil (PNC) acordonó el lugar para iniciar con la investigación del crimen y hallar a los responsables.