La mujer quedó sin vida en el interior del vehículo en el que se transportaba.
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Durante esta mañana se registró un hecho armado en el bulevar El Pedregal, zona 4 de Mixco, donde una mujer perdió la vida tras recibir múltiples impactos de bala.
Al lugar fueron requeridos Bomberos Voluntarios, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas.
Por el momento se desconocen las circunstancias en las que sucedieron los hechos, sin embargo, las imágenes compartidas por los socorristas muestran que el vehículo quedó destruído tras el hecho armado, por lo que se presume que tras el hecho, el vehículo perdió el control y colisionó.
En el lugar se encuentran agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) quienes resguardan la escena en espera del Ministerio Público.