Un hecho de violencia se registró durante la noche de este martes 17 de noviembre en la 28 calle B final, finca san Rafael, en la zona 6 de Chinautla.

El ataque dejó a una persona de aproximadamente 45 años de edad fallecida y otra con heridas de arma de fuego, por lo que a la llegada de los Bomberos Voluntarios, fue trasladada a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

El hecho armado se registró frente a la entrada de un residencial privado de la zona. Además, en el lugar se encuentran agentes de la Policía Nacional Civil resguardando el área en espera del Ministerio Público.

Hasta ahora, no se han identificado a las víctimas, aunque personas que llegaron a la escena lo nombran como "Dani". Sin embargo serán las autoridades quienes confirmen el dato.

El hombre falleció debido a la gravedad de las heridas que sufrió. (Foto: CVB)