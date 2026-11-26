La colisión involucró un tráiler y un vehículo particular, la cual complica el tránsito en esta área.
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En la 12 avenida y calzada San Juan, sentido occidente, se registró un percance vial que involucró un cabezal y un vehículo particular.
Al lugar se presentaron Bomberos Municipales, quienes se encuentran evaluando a las personas involucradas, a la espera de confirmar si requieren traslado a un centro asistencial.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) recomendó utilizar vías alternas debido a complicaciones en la afluencia vehicular en el sector.
Por medio de un video compartido por las autoridades de tránsito, se logró observar la larga fila de vehículos que se encuentra por este sector.