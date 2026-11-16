- Diversos tipos de vehículos serán subastados el próximo 27 de noviembre. OTRAS NOTICIAS: Millonaria recompensa: esto ofrece EEUU a cambio de dos capos guatemaltecos La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), a través de la Intendencia de Aduanas, anunció una nueva Subasta Pública, la cual incluye una diversidad de vehículos. La exhibición de mercadería se realizará este próximo viernes 27 de noviembre a las 09:00 horas en el Centro de Formación Portuario de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, ubicado en el área urbanizada, Barrio El Pueblito. Dicha subasta incluirá vehículos tipo pick up, vehículos particulares y camionetas de distintos modelos y marcas, por lo que días antes, los interesados pueden visitar en centro portuario donde les proporcionarán las bases de participación para la subasta y listados de las mercancías. Estos son algunos de los vehículos subastados. (Foto: SAT) El viernes 27 también se subastarán 448 bultos de artículos para el hogar, incluyendo juguetes, cristalería, utensilios de cocina y 45 bultos de mercadería variada como maquinas agarra peluches, carretillas de metal y muebles de metal.