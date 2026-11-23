Un incendio de grandes magnitudes se llevó a cabo en la madrugada del lunes 23 de noviembre de 2026 en la mansión de Will Smith, la llamada de emergencia se publicó.
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El medio estadounidense Page Six obtuvo detalles del incendio en la propiedad de Will Smith en Calabasas, valorada en 42 millones de dólares.
Este es el mensaje que se escucha en la llamada telefónica:
"Tenemos un cobertizo en llamas, sin propagación a la vegetación", se escucha decir a un bombero que formó parte de los equipos de rescate.
"Quint 110. Acudan a un incendio estructural en Malibú. Distrito 67", dijo un operador.
En cuerpo de bomberos de California Quint 110 hace referencia a un camión de bomberos que combina una autobomba y un vehículo con escalera.
El operador da la dirección de la residencia de Smith y Jada Pinkett Smith, a la medianoche se recibió una llamada de auxilio informando que una pequeña construcción, ubicada dentro de una propiedad de 150 acres, se estaba incendiando.