¡Vuela por los aires! Espectacular accidente en la plataforma de una grúa en EE.UU.

Un vehículo "voló por los aires" tras impactar contra la plataforma de una grúa en Estados Unidos.

En el sur de Georgia, Estados Unidos, una conductora tuvo consecuencias devastadoras ya que al no apartarse de un carril cerrado debido a un accidente de tránsito, terminó subiéndose a una rampa de una grúa, lo cual ocasionó que el automóvil saliera "volando por los aires".

#EnVideo: Un auto vuela por los aires al impactar la plataforma de una grúa en #Georgia.https://t.co/2g7bwtvHO2 pic.twitter.com/C5yu0T6zL5 — hoy Día (@hoydia) May 31, 2023

El incidente fue captado en un video que permite visualizar cómo ocurrió el percance.

En el video se visualiza a un sedán que se desvía del costado de la carretera y se sube a la grúa como si se tratara de una rampa, lo que termina en un lanzamiento de alta velocidad en el aire de 37 metros aproximadamente.

En el proceso, parece impactar con otro vehículo. Afortunadamente nadie falleció en el accidente.