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Un total de 14 personas resultaron heridas luego de que un autobús volcara esta mañana en la ruta Interamericana.

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Un aparatoso accidente de tránsito se suscitó la mañana de este viernes 20 de noviembre en el kilómetro 77 de la ruta Interamericana, en el ingreso a la aldea Chirijuyú, en Tecpán, Chimaltenango.

Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados luego de que un autobús que transportaba al personal de una empresa volcara a un costado de la carretera.

El autobús transportaba al personal de una empresa. (Foto: Asonbomd)

Los socorristas arribaron al lugar y le brindaron atención prehospitalaria a 14 víctimas, quienes tras ser estabilizadas fueron trasladadas a la emergencia del Hospital de Tecpán y del Hospital Nacional de Chimaltenango.

De momento se desconoce el estado de salud de estas personas que fueron afectadas en el percance vial, el cual ha quedado a cargo de las autoridades para realizar las diligencias correspondientes.

Los bomberos atendieron y trasladaron a 14 personas. (Foto: Asonbomd)

Hasta el momento se desconoce lo que produjo este hecho vial en una región donde había mucha niebla, según se observa en las imágenes compartidas por el cuerpo de bomberos.