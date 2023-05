"Si va a usar mi libro, por lo menos cómprelo", autora cuestiona a Sandra Torres

Sandra Torres mostró durante un foro la portada de un libro y su autora le reclamó por usar una impresión ilegal.

Durante un foro presidencial, Sandra Torres, la candidata de la UNE, acusó a Edmond Mulet, candidato de CABAL, de "haber vendido niños guatemaltecos".

Para la acusación, Torres mostró la portada del libro "Mamá, no estoy muerta" de Mariela Coline Fanon mientras decía: "Aquí están los libros, aquí están las pruebas, él no habla de eso".

A lo que Mulet le respondió: "Sandra Torres enseñó la portada de un libro, yo he hablado con la autora de ese libro, en ese libro no se me menciona, no estoy implicado en ninguna de las cosas mencionadas en ese libro".

La autora del libro en sus redes sociales aseguró que era una vergüenza utilizar un libro y una noble causa con fines políticos.

Además, le envió un mensaje a Torres: "Si va a usar mi libro, por lo menos cómprelo y no use una impresión ilegal de la portada. La portada tiene derechos".

Mientras a Mulet le dijo: "Lo que está escrito en mi libro está referenciado. Si te menciono es porque hay documentos oficiales".

El libro y la autora

Mariela Coline Fanon es una mujer guatemalteca, víctima de una adopción ilegal. Es autora del libro "Mamá, no estoy muerta" el cual se publicó en 2021.

El libro relata cómo encontró a su madre biológica que la creía muerta y descubrió que ella está en el centro de un verdadero escándalo internacional como víctima de trata infantil.

La escritora explica que a ella le dijeron que su madre biológica era demasiado pobre y la abandonó. "Estamos lejos de la verdad. Cuando tenía 31 años, tomé medidas para encontrar a mi madre biológica y descubrí lo indecible", narró años atrás.

Colin se considera víctima de la trata de niños en la década de 1980 durante el conflicto armado interno en Guatemala. Describe que le quitaron a su madre biológica, la mantuvieron cautiva durante once meses antes de ser vendida bajo el disfraz de adopción internacional.

Actualmente, Coline es abogada y es presidenta de la fundación Racines Perdue (Raíces Perdidas) donde ayuda a padres biológicos a encontrar a sus hijos. Coline logró reencontrarse con su madre biológica en 2018 quien le contó que cuando recién había dado a luz en el hospital, le indicaron que su bebé aparentemente tenía fiebre y había muerto.