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Libros de autores como Francisco Cajas Ovando, Óscar Soto, Jorge Valverde y Roberto Gutiérrez reconstruyen la historia, la identidad y la memoria de Quetzaltenango.

La historia de Quetzaltenango no solamente permanece en sus monumentos, templos y antiguas edificaciones. También está resguardada en las páginas de libros escritos por investigadores, cronistas y autores que han dedicado parte de su vida a recopilar documentos, reconstruir acontecimientos y rescatar relatos que forman parte de la identidad de la ciudad.

A lo largo de diferentes generaciones, escritores como Jorge Valverde Peña, Francisco José Cajas Ovando, Óscar Soto y Francisco Roberto Gutiérrez Martínez han contribuido a conservar esa memoria colectiva mediante publicaciones que permiten conocer distintas etapas del pasado altense.

El historiador Francisco Cajas Ovando invita a leer su obra. (Foto: Archivo)

Francisco José Cajas Ovando dedicó parte de su trabajo a documentar acontecimientos políticos y sociales que marcaron a Quetzaltenango. Entre sus publicaciones destaca Apuntamientos Históricos de la Revolución de 1897, relacionado con uno de los episodios más importantes de la historia política de la ciudad.

Su interés también abarcó las tradiciones locales. En Historia de las Ferias de Quetzaltenango recopiló antecedentes de las celebraciones que han acompañado a distintas generaciones de quetzaltecos. Asimismo, en La Dolorosa y Semana Santa en Quetzaltenango abordó expresiones de religiosidad popular que forman parte de las costumbres de la población.

El nombre de Óscar Soto de León también forma parte de la bibliografía relacionada con la historia de Quetzaltenango. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Otro de los autores vinculados con la investigación histórica es Óscar Soto, quien escribió El Estado de los Altos y Quetzaltenango: Prolegómenos de su Historia. Sus publicaciones permiten acercarse a los procesos políticos y regionales que influyeron en la formación histórica de la ciudad y del occidente guatemalteco.

Roberto Gutiérrez ha destacado por sus investigaciones que cuentan momentos históricos de la Ciudad. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

En tiempos más recientes, Francisco Roberto Gutiérrez Martínez ha continuado esta labor de divulgación. Su libro Quetzaltenango, historias de su Historia propone un recorrido por diferentes períodos, desde la época precolombina hasta tiempos contemporáneos, mediante acontecimientos, personajes y elementos sociales y culturales.

También es autor de Episodios Altenses, publicación en la que reúne relatos y acontecimientos relacionados con Quetzaltenango y la región.

La producción de Jorge Valverde Peña se caracteriza por el rescate de diferentes elementos de la memoria quetzalteca. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Jorge Valverde Peña también forma parte de los escritores que han contribuido a documentar el pasado altense, sumándose a una generación de autores que han encontrado en la investigación y la escritura una manera de preservar la memoria de la ciudad.

Aunque sus publicaciones tienen diferentes enfoques, estos cuatro autores comparten una misma contribución: dejar registro de una historia que no se limita a los grandes acontecimientos, sino que también comprende personajes, tradiciones, edificios, celebraciones y anécdotas.