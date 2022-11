Autoridades arrestan a nueve personas tras fatal accidente en India

El acontecimiento se produjo cuando más de 100 personas se vieron afectadas por el desplome del puente colgante.

EN CONTEXTO: Sale a luz el momento en que puente colgante en India se derrumba

La policía de India detuvo a nueve personas, todas vinculadas a una empresa que se encargaba del mantenimiento del puente. Están siendo investigados por homicidio culposo, informó el oficial superior de policía del distrito de Rajkot, Ashok Kumar Yadav.

Según la prensa, el contratista es el grupo Oreva, con sede en Morbi. La compañía no estaba disponible en lo inmediato para comentar el caso.

"Vi el puente colapsar ante mis ojos", declaró un testigo que trabajó toda la noche para intentar rescatar gente.

"Fue traumático cuando una mujer me mostró una foto de su hija y me preguntó si yo la había rescatado. No pude decirle que su hija había muerto", agregó el testigo, quien no dio su nombre.

Otro hombre identificado como Supran dijo a medios locales que el puente estaba "lleno de gente". "Los cables se cortaron y el puente cayó en un segundo. La gente cayó al río, unos encima de otros", agregó.

Videos difundidos que aún no han podido ser verificados mostraban a personas colgando de los restos de la estructura, en la oscuridad, y otros tratando de nadar hacia la orilla para ponerse a salvo.

لقطات جديدة من كاميرا مراقبة للجسر الذي سقط ليلة أمس في الهند وتسبب في موت 130 شخص على الأقل..



بالإمكان مشاهدة شخص هندي يقوم بتحريك الجسر بكلتا يديه وبأقوى ما عنده حتى انهار الجسر. pic.twitter.com/rsuEv6vesG — إياد الحمود (@Eyaaaad) October 31, 2022

¿Qué pasó?

Al menos 137 personas murieron en India después de que un abarrotado puente colgante de la época colonial se derrumbó sobre un río en el estado de Gujarat, informó este lunes la policía.

Cerca de 500 personas se encontraban en el puente el domingo celebrando una festividad religiosa, cuando los cables que sujetaban la estructura cedieron, según las autoridades.

El comandante de la polícía local P. Dekavadiya informó que el balance de muertos subió a 137, incluyendo cerca de 50 niños, el menor de ellos de dos años.