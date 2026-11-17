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Inscripción de la organización política ocurre previo a las elecciones generales del próximo año.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) autorizó la inscripción del partido político Somos Honestidad, según una publicación oficial divulgada en el Diario de Centro América (DCA).

La disposición fue publicada por la Dirección General del Registro de Ciudadanos del TSE, dependencia encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos legales para la inscripción y funcionamiento de las organizaciones políticas.

De acuerdo con el documento, la inscripción fue autorizada después de que la agrupación cumpliera con los procedimientos establecidos en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, normativa que regula la constitución, organización y funcionamiento de los partidos políticos en el país.

La publicación oficial contiene información relacionada con la estructura de Somos Honestidad, así como los integrantes de sus órganos de organización y representación.

Entre los datos publicados figuran nombres de integrantes de las estructuras partidarias y referencias a su organización territorial, elementos que forman parte de los procedimientos de inscripción establecidos por la legislación electoral.

El Tribunal Supremo Electoral autorizó la inscripción del partido político Somos Honestidad, la cual fue publicada en el Diario de Centro América. https://t.co/WUjfEfLsc0 — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) November 17, 2026

La publicación constituye un paso importante dentro del proceso administrativo que deben cumplir las agrupaciones políticas para obtener su reconocimiento formal ante las autoridades electorales.

La Ley Electoral y de Partidos Políticos establece una serie de requisitos para la constitución de estas organizaciones, entre ellos contar con un número mínimo de afiliados, disponer de estructuras partidarias y cumplir con los procedimientos de organización correspondientes.

La inscripción de Somos Honestidad se produce cuando Guatemala se encuentra en la etapa preparatoria de las elecciones generales de 2027.

La incorporación de nuevas organizaciones políticas cobra relevancia ante la proximidad del proceso electoral, debido a que amplía el número de agrupaciones que pueden participar en la competencia política, siempre que cumplan con las disposiciones y plazos establecidos por el TSE.