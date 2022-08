Avión aplasta un vehículo en un aeropuerto de Nueva York (video)

Captan el momento cuando un avión comercial aplasta un vehículo remolcador en la pista del aeropuerto La Guardia en Nueva York.

Impactante momento en que un avión de pasajeros aplasta un vehículo de remolque. El avión de 90 mil libras se movió a través de la pista del aeropuerto de La Guardia en Nueva York, EE.UU. y el conductor de alguna manera sobrevive sin lesiones, informa el medio USA Today que compartió un video del suceso.

El conductor del remolcador de avión escapó milagrosamente de lo que parecía una muerte segura en la pista del aeropuerto La Guardia en Queens, Nueva York. Se trató de avión jumbo de American Airlines que se descontroló y pasó por encima del vehículo en un dramático accidente captado en video.

Las imágenes muestran al conductor de lo que se conoce como un "superremolcador" tirando del Boeing 737 desde el hangar hasta la puerta de embarque el martes pasado por la mañana.

A scary moment at LaGuardia Airport earlier this month, when a jet smashed into a towing vehicle on the tarmac. The driver of the vehicle was not harmed. pic.twitter.com/p1fkF5JY6m — USA TODAY (@USATODAY) August 7, 2022

* Con información de USA Today