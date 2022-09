El misterioso avión que volaba en automático y se estrelló en el mar Báltico. Aunque partió con cuatro tripulantes, al momento de caer fue imposible encontrar rastros de ellos.

OTRAS NOTICIAS: Dos aviones chocan en un aeropuerto de Estados Unidos

Un avión privado con cuatro tripulantes alemanes viajaba desde España hacia la ciudad alemana de Colonia, sin embargo reportó problemas de presión dentro de la cabina y la aeronave se estrelló en el mar Báltico en un recorrido descontrolado.

De inmediato dos aviones cazas volaron en su auxilio, pero no encontraron tripulantes en el avión.

Se trata de un Cessna Citation 551, matrícula OE-FGR, que volaba de Jerez (España) a Colonia (Alemania) y perdió contacto con Control de Tráfico Aéreo sobre España la tarde del domingo. El avión de matrícula austriaca había partido a las 14:56 hora española.

El piloto automático parecía haber estado en control de la aeronave y la condujo a lo largo de la ruta de vuelo preseleccionada.

El vuelo se había desarrollado con normalidad, hasta que continuó sobrevolando la ciudad alemana y prosiguió por una ruta directa que lo llevó a través de Alemania y fuera del Mar Báltico.

Al momento del accidente, dos aviones cazas, uno español y otro francés, acudieron al lugar, pero según el reporte no se encontró a ninguna persona en la aeronave.

Se teme que las cuatro personas hayan muerto, aunque no se han encontrado los cuerpos. La aeronave se estrelló en el Mar Báltico frente a la costa de Letonia después de "perder altitud rápidamente", aparentemente.

A Cessna 551 that was flying from Jerez was supposed to land in Cologne but the pilot didn't answer ATC calls and the aircraft contiued to fly on autopilot in a straight line before it lost altitude and crashed into Baltic sea close to the Latvian coast https://t.co/iIVNoMNksW pic.twitter.com/klQQosArTg — Flightradar24 (@flightradar24) September 4, 2022

* Con información de Infobae y Aviation Source News