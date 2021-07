Avión privado se estrella en Haití con saldo de seis muertos

La aeronave había despegado del aeropuerto de la ciudad a las 22H57 GMT del viernes y debió haber llegado a Jacmel, en la costa sur del país, una hora después, según la Oficina Nacional de Aviación Civil (NCAO).

"El avión se estrelló en ruta con seis personas a bordo", señala un informe de la NCAO.

Gutenberg Destin, coordinador de Protección Civil del Departamento Oeste de Haití, confirmó a la AFP que las seis personas a bordo habían fallecido.

Expertos, con ayuda de la Policía, oficiales de protección civil y autoridades locales, intentaban llegar al lugar del accidente, de difícil acceso, dijo la NCAO.

La causa del siniestro no estaba por el momento clara.

Con bandas fuertemente armadas, controlando la principal ruta terrestre que conecta a Puerto Príncipe con el sur del país, los vuelos chárter a Jacmel son cada vez más populares entre el pequeño número de haitianos que pueden pagarlos.