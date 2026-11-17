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Como parte de su estrategia corporativa de Triple Valor y alineado a su pilar de Talento, Bac Guatemala consolidó una alianza estratégica con el Benemérito Comité Pro-Ciegos y Sordos de Guatemala para continuar fortaleciendo su estrategia de inclusión laboral.

A través esta alianza, Bac ha recibido acompañamiento técnico experto para diseñar instrumentos y metodologías accesibles, así como aplicar ajustes razonables en sus procesos de selección y contratación.

(Fotografía cortesía: Bac)

Como parte de esta transformación cultural interna, ha brindado capacitaciones de sensibilización a colaboradores de su área de Talento y Cultura, así como cursos en el nivel básico de la Lengua de Señas de Guatemala a sus colaboradores interesados.

(Fotografía cortesía: Bac)

Un hito destacado en el área de empleabilidad fue la participación de Bac en la primera feria de empleo dirigida por el Comité para personas con discapacidad visual y auditiva, donde representantes de Atracción del Talento y Desarrollo Organizacional entrevistaron y recibieron hojas de vida de más de 100 candidatos.

Adicionalmente, la institución inauguró recientemente "El Sabor de la Inclusión", el primer restaurante del Comité establecido dentro de instituciones privadas, el cual se ubica en el edificio COE de Bac y es atendido directamente por personas con discapacidad visual.

“ En Bac entendemos que ser una empresa inclusiva requiere revisar nuestros procesos, adaptar condiciones y abrir oportunidades reales para que más personas puedan aportar desde su talento ” Juan Maldonado , vicepresidente de Relaciones Institucionales y Gobierno Corporativo de Bac Guatemala.

Con estas iniciativas, Bac busca inspirar a otras organizaciones a integrar la diversidad en sus modelos de negocio, demostrando que la corresponsabilidad y la inclusión laboral no dependen únicamente de la intención, sino de crear condiciones reales donde el talento pueda brillar y desarrollarse dignamente.