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Bac realizó Momentum Bac 2026, un evento bianual que reunió durante dos días en Nueva York a representantes de empresas de Centroamérica, especialistas internacionales y expertos de la entidad financiera para conversar sobre la aplicación de nuevas tecnologías en los negocios.

El encuentro contó con la participación de más de 126 representantes de 92 empresas y 27 expositores. La agenda se enfocó en el uso de inteligencia artificial, con énfasis en la gestión financiera, la transformación de procesos y la toma de decisiones.

(Fotografía cortesía: Bac)

El alcance de Bac en el sector empresarial centroamericano

Las empresas participantes forman parte de la cartera de clientes corporativos de Bac. De acuerdo con la entidad, el equivalente al 55% del Producto Interno Bruto (PIB) de Centroamérica pasa por sus medios de pago.

A junio de 2026, el Grupo registró 46,900 millones de dólares en activos, 35,100 millones de dólares en depósitos y 4,700 millones de dólares en patrimonio.

“ La conversación ya no es si las empresas incorporarán inteligencia artificial, sino cuándo y dónde puede generar mayor valor y qué necesitan para hacerlo de manera responsable. ” Rodolfo Trejos , vicepresidente corporativo sénior de Banca Empresas de BAC.

¿Qué temas abordó Momentum Bac 2026?

Durante las dos jornadas, el evento desarrolló una agenda que partió de las condiciones necesarias para incorporar inteligencia artificial y avanzó hacia su aplicación en procesos específicos de las empresas.

El primer día se centró en la gestión de datos como base para implementar soluciones de inteligencia artificial. También se abordaron temas como infraestructura, interoperabilidad, gobernanza de datos y los riesgos tecnológicos, reputacionales, legales y financieros asociados con estas herramientas.

(Fotografía cortesía: Bac)

La segunda jornada llevó la conversación al área financiera, con sesiones enfocadas en cuatro desafíos de las empresas: tesorería, capital de trabajo, gastos y cobros. El propósito fue relacionar las necesidades de estas áreas con las soluciones tecnológicas disponibles.

La agenda también incluyó temas de ciberseguridad, gestión de riesgos, inteligencia artificial agéntica, transformación del talento y nuevas formas de trabajo.

Empresas tecnológicas compartieron sus experiencias

Momentum Bac 2026 contó con la participación de especialistas de McKinsey & Company, AWS, LLYC, Deloitte, Microsoft y Databricks, además de expertos de Bac.

Como parte del cierre, los clientes visitaron centros de innovación de AWS, Cisco y Databricks, donde conocieron casos de uso y soluciones que incorporan inteligencia artificial y otras tecnologías en procesos empresariales.

El componente humano también formó parte de las conversaciones. Los participantes analizaron cómo la incorporación de estas herramientas modifica los roles dentro de las organizaciones y plantea nuevas necesidades para los equipos y sus líderes.

(Fotografía cortesía: Bac)

Con Momentum BAC 2026, la entidad puso sobre la mesa los desafíos que enfrentan las empresas centroamericanas ante la incorporación de inteligencia artificial: identificar dónde utilizarla, establecer las condiciones para su implementación y vincularla con objetivos concretos de negocio.