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Alejandro Cabeza deja Municipal de mutuo acuerdo antes del cierre del Apertura 2026. Conoce los motivos personales de su salida y el recuerdo del delantero ecuatoriano tras el título 33. ¿Cómo afectará su baja a los rojos en la fase final?

Alejandro Cabeza, delantero ecuatoriano de 29 años, no seguirá en Municipal a falta de una jornada para finalizar la fase de clasificación del torneo Apertura 2026, así lo confirmó el club mediante un comunicado.

Su salida obedece a "motivos personales del jugador" y se da "de mutuo acuerdo", según la información brindada.

Comunicado oficial | Alejandro Cabeza https://t.co/YSjJDyb7e8 — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) November 26, 2026

Cabeza llegó a disputar 24 juegos en la temporada, el último fue el 1 de noviembre en la derrota contra San Pedro, donde salió amonestado. No anotaba desde el 7 de agosto en la victoria 1-0 contra Verdes de Belice en la Copa Centroamericana.

Dejó 4 anotaciones, aunque los ediles destacan la que consiguió en la final de ida del Clausura 2026 contra Xelajú, pues sirvió de aporte para la consecución del título 33.

HORROR EN LA SALIDA Y CABEZA APROVECHA Municipal se pone adelante contra Verdes luego de una pésima salida de la zona baja del conjunto beliceño. ▶️Todos los juegos de la #CopaCentroamericana en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/V2TgAJzShS — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) August 7, 2026

El ecuatoriano ya no había sido tomado en cuenta para el último duelo pendiente de la fecha 19 contra Aurora (victoria 3-2), en la que el técnico Mario Acevedo había justificado su ausencia por un "inconveniente familiar", y que en las próximas horas resolvería su situación en una reunión con la directiva.

Mientras tanto, los escarlatas se preparan para cerrar la fase regular del presente torneo de visita contra Suchitepéquez, donde deberán ganar para aspirar a clasificar en alguna de las primeras dos casillas que dan acceso a las semifinales, y así quedar bien posicionados en su aspiración por renovar la corona.