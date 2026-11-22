Una baja en los precios del combustible se registró este 22 de noviembre.
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Los combustibles en Guatemala actualmente mantienen una exoneración temporal del IVA y de Impuesto a la Distribución del Petróleo (IDP) y este domingo continúan registrando variaciones.
La gasolina regular amaneció a un precio de Q27.19 por galón en autoservicio, frente a los Q28.49 reportados el pasado 16 de noviembre.
El galón de la gasolina superior marcaba Q30.99 y este domingo tiene un precio de Q29.69 y el diésel pasó de Q39.69 a Q38.39 por galón, lo que representa una reducción de Q1.30.
Variación de precios
El precio de los combustibles ha registrado variaciones durante las últimas semanas.
Antes de la entrada en vigor de la exención tributaria, los precios de referencia se registraban en hasta Q45.29 para la gasolina superior, Q43.29 para la regular y Q49.39 para el diésel.
Con la aplicación del Decreto 22-2026, se estableció una exención temporal del IVA y el IDP para estos combustibles hasta el 31 de diciembre.