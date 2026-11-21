Tres personas fueron víctimas de un ataque armado en la zona 3 de la ciudad.
OTRAS NOTICIAS: VIDEO: surgen imágenes posteriores del ataque armado en parque de residencial
Un hecho armado registrado en la zona 3 de la ciudad dejó una persona fallecida y dos heridos esta noche de viernes 20 de noviembre.
Al lugar se presentaron Bomberos Voluntarios, quienes dieron atención pre-hospitalaria a las víctimas, una de ellas perdió la vida pese a las maniobras de los socorristas.
Un hombre y una mujer fueron trasladados a un centro asistencial, donde quedaron bajo control médico.
Cabe resaltar que el hombre herido fue auxiliado en el interior de un negocio mientras que la mujer fue localizada en la vía pública.
Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional Civil, quienes resguardan la escena en espera del Ministerio Público.