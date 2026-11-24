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La exvicepresidente Roxana Baldetti llegó a Tribunales para imponerle un dispositivo de control telemático.

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Tras solventar la cita médica prevista para este martes 24 de noviembre en el Hospital San Juan de Dios, la exvicepresidente Roxana Baldetti arribó a la Torre de Tribunales para comparecer a la audiencia de imposición del dispositivo de control telemático ordenado por el Juzgado de Mayor Riesgo C.

La exmandataria fue trasladada del centro asistencial a la Torre de Tribunales en una ambulancia de los Bomberos Municipales, esto cumplimiento a lo ordenado por la jueza Abelina Cruz Toscano, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, quien suple temporalmente la ausencia de Eduardo Orozco, del Juzgado de Mayor Riesgo B, contralor de la carpeta judicial del caso Cooptación del Estado.

La exvicepresidente es ingresada en camilla a Torre de Tribunales. (Foto: Wilder López/Soy502)

El juez Orozco había ordenado que la exmandataria regresara a prisión, sin embargo, por carecer de una unidad especializada para su traslado, la instrucción no fue cumplida y el pasado lunes 16 de noviembre la jueza Cruz Toscano adelantó una primera cita médica en dicho centro asistencial.

Tras su egreso, la jueza ordenó que Baldetti fuera trasladada de nuevo a su residencia.

La exvicepresidente fue trasladada a Torre de Tribunales en una ambulancia de los Bomberos Municipales. (Foto: Wilder López/Soy502)

Control telemático y extinción de dominio

Su comparecencia en la Torre de Tribunales se debe al cumplimiento de la imposición de un dispositivo de control telemático como consecuencia del arresto domiciliar que goza en el caso Agua Mágica, el cual fue concedido a través de una resolución emitida por la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo por razones humanitarias.

Personal de la Unidad de Control Telemático le impuso el dispositivo de control a la exvicepresidente Baldetti. (Foto: Wilder López/Soy502)

Posteriormente a cumplir esta diligencia, Baldetlti deberá comparecer en el caso de extinción de dominio de varias propiedades conocido por el Juzgado de Extinción de Dominio a cargo de Delmar González.

En esta diligencia se espera que se inicie las conclusiones del proceso en el cual están en discusión dos inmuebles, un automóvil, una moto acuática, y 11 cuentas bancarias en quetzales y dólares, adquiridos mediante actividades ilícitas durante su gestión.

Este caso se suma a otros procedimientos de extinción de dominio en el que el Estado ha absorbido fincas, helicópteros y empresas de cartón. Entre los bienes vinculados a Baldetti, sobresalen 12 cuentas bancarias que superarían los Q6 millones.

La x vicepresidenta Roxana Baldetti es trasladada a Torre de Tribunales para la imposición de un dispositivo de control telemático, afirmó quejarse de varios padecimientos de salud. (Video: Wilder López/Soy502) https://t.co/EWI6FVmR85 — Cristobal Veliz (@cristoveliz) November 24, 2026

Procesos de la exmandataria

La exvicepresidente fue condenada a 15 años y seis meses de prisión luego de que un tribunal la encontró culpable de defraudar al Estado con la compra del "agua mágica" que pretendía sanear el Lago de Amatitlán.

En la actualidad, aunque se encuentra ligada a cuatros procesos penales. Baldetti goza de una medida sustitutiva que le permite seguir cada uno de los casos en su contra fuera de prisión.

Los procesos en los que se le ha vinculado a la exmandataria están relacionados al caso La Línea, Terminal de Contenedores Quetzal, Cooptación del Estado y el Registro de Información Catastral.