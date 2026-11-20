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El Ballet Moderno y Folklórico presenta un evento que exalta las "Tradiciones guatemaltecas" en Navidad.

Disfruta de un concierto navideño con la Marimba Guatemala, Posada navideña, Pastorela navideña y las Loas a la Virgen de Concepción.

Comparte las tradiciones del país. (Foto: Ministerio de Cultura y Deportes)

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo Tradiciones Guatemaltecas?

La cita es el 20 de noviembre a las 19:00 horas y el 22 de noviembre, en horarios de 11:30 y 16:00 horas en la Gran Sala "Efraín Recinos" del Centro Cultural "Miguel Ángel Asturias", ubicado en la 24 calle 3-81, zona 1.

El Ballet Moderno y Folklórico

Fue creado el 1 de octubre de 1964 por Acuerdo Gubernativo, a solicitud de la Dirección General de las Artes y con el respaldo del Ministerio de Educación. Su primer director fue Fernando Juárez.

Su misión principal es investigar, preservar y difundir tanto la danza tradicional guatemalteca como la danza contemporánea en sus distintos estilos. Han presentado piezas iportantes de la cultura como El Paabanc, El Güegüense y adaptaciones literarias como El señor Presidente de Miguel Ángel Asturias.

La Marimba acompaña al Ballet Moderno y Folklórico. (Foto: Ministerio de Cultura y Deportes)

El 5 de agosto de 1993 fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación mediante el Decreto 30-93, representando al país en festivales internacionales en América, Europa, Asia y Oceanía. En mayo de 1995 se fundó su agrupación musical oficial: la Marimba Guatemala.

Boletos

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