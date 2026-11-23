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El arte contemporáneo centroamericano abre sus puertas a CARA (Centroamérica Red de Arte), una plataforma cultural que conecta el arte, el diseño y el pensamiento contemporáneo, y que cuenta con Banco Industrial como socio líder fundador.

La realización de CARA Capítulo 1 es posible gracias al compromiso y la colaboración de instituciones y empresas que comparten una visión sobre el papel del arte y la cultura en el desarrollo y la proyección internacional de Guatemala y Centroamérica.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

En este esfuerzo, Banco Industrial acompaña desde los inicios la construcción de una plataforma que busca fortalecer el ecosistema cultural y creativo del país y la región. Su participación responde a una visión de desarrollo que reconoce el valor del arte y la cultura como espacios para conectar personas, generar oportunidades y promover nuevas formas de colaboración.

Su participación en CARA reafirma el compromiso de la institución con iniciativas que contribuyen al desarrollo del país, impulsando espacios de encuentro entre artistas, emprendedores, instituciones y comunidades.

CARA abre sus puertas con el Capítulo 1

El primer encuentro de CARA, denominado Capítulo 1, reúne a artistas nacionales e internacionales en distintos espacios del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Esta primera edición cuenta con obras de nueve artistas guatemaltecos: Alfredo Ceibal, Alejandro Paz, Andrea Monroy, Camilla Fernández, Jorge de León, José Wolff, Lourdes de la Riva, Moisés Barrios y Norman Morales.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

La muestra también incorpora la participación internacional de Andrea Galvani, Eduardo Sarabia y Jorge Méndez Blake.

A través de esta selección, CARA propone un espacio para conocer distintas perspectivas y prácticas artísticas, así como abrir una conversación sobre el arte contemporáneo y su relación con Centroamérica.

Su propuesta parte de reconocer la actualidad centroamericana y las prácticas artísticas que surgen en la región, integrando la arquitectura, la ciudad, las comunidades y sus historias como parte de la experiencia cultural.

Esta plataforma abre oportunidades para artistas, emprendedores y comunidades, y nos entusiasma ser parte de ella desde sus inicios. Roberto Ardón, gerente de Asuntos Corporativos de Banco Industrial.

“ Esta plataforma abre oportunidades para artistas, emprendedores y comunidades, y nos entusiasma ser parte de ella desde sus inicios. ” Roberto Ardón, gerente de Asuntos Corporativos de Banco Industrial.

Fechas para visitar CARA

El público podrá conocer esta primera edición durante los días domingo 22, lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de noviembre. Los horarios de visita son de 11:00 a 19:00 horas y la entrada es gratuita.

Con esta primera edición, CARA inicia una agenda de encuentros que continuará durante los próximos meses, con el propósito de acercar el arte contemporáneo a más personas.