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Con el propósito de reducir la brecha digital y fomentar la inclusión tecnológica de la niñez y juventud guatemalteca, Banco Industrial a través de Fundación Bi junto a 1bot, presentó los resultados de la segunda edición del Programa 1bot. Durante el ciclo escolar 2026, la iniciativa benefició a 20 mil estudiantes en 76 centros educativos.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

El programa creció frente a su primera edición de 2025 (que alcanzó 64 establecimientos y 15,065 beneficiarios en 16 departamentos) y llevó aprendizaje práctico en áreas STEEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes, Matemáticas y Emprendimiento) a 19 departamentos de Guatemala, sumando por primera vez su expansión hacia San Pedro Sula, Honduras.

“ Cerrar la brecha digital en Guatemala implica ir más allá de entregar equipo; significa llegar a comunidades alejadas. Ver que en esos lugares los estudiantes tuvieron su primer acercamiento con una impresora 3D y que 239 maestros cuentan hoy con herramientas para seguir enseñando, es lo que da sentido a este esfuerzo. ” María José Paiz , gerente general de Fundación Bi.

La metodología combinó una plataforma educativa disponible las 24 horas con seguimiento semanal en cada establecimiento. Al completar el 50 % de los contenidos en línea, las instituciones recibieron kits de robótica e impresoras 3D para desarrollar proyectos prácticos, cultivar el pensamiento crítico y participar en torneos como la Copa STEEAM.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Resultados del programa en 2026

⁠20 mil estudiantes beneficiados.

76 centros educativos participantes: 66 públicos y 10 privados.

239 docentes capacitados y acompañados.

19 departamentos de Guatemala alcanzados, además de San Pedro Sula, Honduras.

497 secciones activas y más de 56,288 lecciones completadas, según registros de la plataforma LMS de 1bot.

Las evaluaciones iniciales y finales reflejaron avances notables en todas las competencias medidas: Ciencia subió 16.0 puntos, Tecnología 14.8, Matemáticas 14.0, Ingeniería 13.2 y Artes 8.8.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Un caso destacado ocurrió en la Escuela Villa de los Niños, donde se evaluó a 710 estudiantes de nivel básico. Entre abril y julio de 2026, el porcentaje de aprobación aumentó del 28 % al 85 %, el promedio general subió de 47 a 84 puntos y 626 de los 710 alumnos mejoraron su calificación. Además, quienes partieron con menor conocimiento previo lograron el mayor salto académico, con una mejora promedio de 52 puntos.

Los docentes recibieron soporte continuo para integrar la innovación tecnológica en sus clases, lo que dejó capacidades instaladas dentro de cada escuela.