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Banco Industrial presentó la promoción "La Remesa del Año 2026", una iniciativa que busca premiar la confianza de los clientes que cobran sus remesas con depósito a cuenta a través de cualquiera de sus canales de pago o con depósito directo a cuenta.

La promoción estará vigente a nivel nacional del 17 de noviembre al 31 de diciembre de 2026. El sorteo se realizará el viernes 22 de enero de 2027, a las 9:00 horas, en las oficinas de Mercadeo Bi, ubicadas en Vía 5 5-35, zona 4, Centro Financiero, Torre 3, Nivel 1-1.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Con el propósito de incentivar el ahorro y el emprendimiento entre las familias guatemaltecas, Banco Industrial otorgará 40 premios de Q24 mil cada uno, que serán depositados en cuentas de ahorro y/o monetarias, sorteando un total de Q960 mil en efectivo.

A través de esta iniciativa, la institución busca brindar un incentivo económico que permita a los ganadores fortalecer sus ahorros o impulsar proyectos personales y emprendimientos. Cada ganador recibirá depósitos mensuales de Q2 mil durante 2027, siempre que continúe cobrando y depositando remesas durante todos los meses del año. En caso de que un ganador deje de hacerlo durante un mes, perdera el derecho a recibir los pagos restantes y se dará oportunidad a un suplente.

“ Con esta promoción queremos premiar a quienes confían en Banco Industrial para recibirlas, con 40 premios en efectivo que se entregarán mes a mes y que representan un apoyo adicional para sus hogares. ” Bárbara Soza , representante de Banco Industrial.

Los ganadores serán contactados y deberán presentarse en la agencia de Banco Industrial de su preferencia para reclamar su premio. Para ello, deberán identificarse mediante su Documento Personal de Identificación (DPI) y firmar una carta que haga constar la recepción del premio, el cual será entregado en un plazo máximo de 15 días hábiles después de la notificación.

Podrán participar únicamente personas mayores de 18 años, quedando excluidos los empleados de la corporación. La participación implica la aceptación de las bases y condiciones de la promoción, así como de las modificaciones que Banco Industrial pueda efectuar durante su vigencia.