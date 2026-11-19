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La música navideña y las actividades en familia se unirán en la tercera edición de Jingle Night, un concierto organizado por el Comité de Damas Rotarianas del Club Rotario Guatemala Sur, que se realizará el martes 24 de noviembre de 2026, a las 18:30 horas, en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

La actividad busca reunir a las familias guatemaltecas alrededor de la música y, al mismo tiempo, recaudar fondos para programas sociales enfocados en la educación, nutrición y protección de la niñez.

El evento contará con la producción de Querido Arte, compañía guatemalteca que reúne propuestas de ópera, música pop y formación de nuevos talentos.

(Fotografía cortesía: Banco Industrial)

Un elenco de artistas para celebrar la Navidad

El concierto tendrá como protagonistas a Paola Chuc, ganadora de La Academia de TV Azteca; Alejandro Vidal, figura de la televisión; y los intérpretes Athalie Herrera, Helmer Véliz y Claudia Junge.

Los artistas estarán acompañados por una orquesta, coro, banda y bailarines de Querido Arte. El repertorio incluirá villancicos y canciones de la temporada, además de personajes navideños y otras presentaciones dirigidas a públicos de distintas edades.

Antes del concierto, a partir de las 17:30 horas, los asistentes también podrán recorrer un bazar navideño ubicado en la Plaza Principal del recinto.

Los fondos apoyarán tres programas sociales

Uno de los objetivos de Jingle Night es contribuir a las iniciativas que desarrolla el Comité de Damas Rotarianas del Club Rotario Guatemala Sur. Los fondos recaudados se destinarán a tres proyectos:

Centro Educativo Rotario Benito Juárez: brinda educación a niños y jóvenes de escasos recursos y alto potencial, con el respaldo de FUNGUAMEX.

Programa de nutrición con Chispuditos: enfocado en apoyar la alimentación infantil.

Hogar para niñas en Jalapa: iniciativa que forma parte de las obras sociales de la organización.

Banco Industrial se suma a la iniciativa

Banco Industrial participa como patrocinador de Jingle Night, una actividad que combina la celebración de la Navidad con el apoyo a programas dirigidos a la niñez y juventud guatemalteca.

Como parte de su participación, la entidad bancaria ofrece un descuento especial en todas las localidades para sus tarjetahabientes.

“ En Banco Industrial nos alegra ser parte de Jingle Night, una celebración que reúne a las familias guatemaltecas alrededor de la música y la Navidad, y que a la vez se convierte en una oportunidad de educación y esperanza. ” Ana Isabel de León , representante de Banco Industrial.

¿Dónde comprar las entradas para "Jingle Night"?

Las entradas para la tercera edición de Jingle Night están disponibles a través de eTicket. Los tarjetahabientes de Banco Industrial podrán aprovechar el descuento especial en todas las localidades.

Datos para asistir:

Evento: Jingle Night, tercera edición.

Jingle Night, tercera edición. Fecha: martes 24 de noviembre de 2026.

martes 24 de noviembre de 2026. Hora: 18:30 horas.

18:30 horas. Bazar navideño: desde las 17:30 horas.

desde las 17:30 horas. Lugar: Gran Sala Efraín Recinos, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, 24 calle 3-81, zona 1, Ciudad de Guatemala.

Gran Sala Efraín Recinos, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, 24 calle 3-81, zona 1, Ciudad de Guatemala. Organiza: Comité de Damas Rotarianas del Club Rotario Guatemala Sur.

Consulta las localidades y compra tus entradas en este enlace: comprar entradas en eTicket.

Jingle Night propone una forma de celebrar la temporada navideña mientras se contribuye a iniciativas que buscan ampliar las oportunidades de educación, nutrición y protección para niños y jóvenes en Guatemala.