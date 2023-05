Banda tocaba un cover en un bar y el cantante original se les une

La banda se encontraba cantando una de sus canciones favoritas, cuando el artista original de Green Day subió al escenario con ellos.

Otras noticias: Grupo Cañaveral se presentará en Guatemala junto a Nelson Carreras

El evento ocurrió en London, en el bar Slim Jim's Liquor Store. La banda Borderline Toxic se encontraba dando un concierto en el lugar cuando se les cumplió uno de los mayores sueños, cantar con uno de tus artistas favoritos.

La banda es relativamente nueva, habiendo lanzado su primera canción en 2021. Suelen tocar rock pesado alternativo. Mientras daban su presentación en el bar, decidieron irse con una de sus canciones favoritas, Basket Case de Green Day, pero no se esperaban que entre el público se encontrará Billie Joe Armstrong, el vocalista de la banda.

@greenday When you walk into a pub and the cover band starts playing your song ♬ original sound - Green Day

Según los comentarios compartidos en internet, Billie Joe se acercó al escenario y agarró el micrófono. La reacción de la cantante y de toda la banda no tiene precio, pues no esperaban cumplir su sueño al cantar con quien la vocalista llama: uno de sus héroes de la infancia.

El Billie Joe compartió otras experiencias, se compartió otra fotografía de Billie Joe con uno de los integrantes del dúo de DJ's T'N'T, Mistrtobias. En su publicación indicó que el vocalista es un héroe muy humilde.