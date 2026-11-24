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Las divisas enviadas por los migrantes continuarán impulsando el consumo interno de las familias guatemaltecas.

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El ingreso de remesas familiares a Guatemala registrará una desaceleración en su ritmo de crecimiento durante el ejercicio 2027 al ubicarse en un 3%, tras un cierre proyectado del 5% para el presente año, según las proyecciones financieras del Banco de Guatemala (Banguat).

De acuerdo con el reporte de la banca central, este flujo constante de divisas mantendrá su posición estratégica como el pilar fundamental del consumo privado de los hogares y garante de la estabilidad macroeconómica del país.

"Nuestra proyección es de un crecimiento de 5% para este año; a la última fecha van creciendo 5.5%, o sea que estamos dentro del rango previsto, y para el próximo año sería un crecimiento de 3%", declaró José Alfredo Blanco, vicepresidente del Banco de Guatemala (Banguat.

Blanco añadió que las condiciones en que queda la política migratoria y comercial de Estados Unidos tal vez se irán relajando un poco, por lo que estimó de forma personal que el dato del 3 % para el próximo año podría ser un poco mayor a lo previsto inicialmente por los técnicos.

José Alfredo Blanco, vicepresidente del Banguat. (Foto: captura de pantalla/Soy502)

Sostén del consumo

El desempeño favorable en la recepción de divisas constituye un componente esencial para la fortaleza del sector externo nacional, al acumular un nivel de reservas internacionales brutas que asciende a US$33,000 millones en la banca central.

Asimismo, los recursos financieros provenientes del extranjero se destinan directamente a atender el consumo básico en los hogares guatemaltecos, lo cual respalda la demanda interna en una estructura económica donde el consumo de las familias representa cerca del 90% del Producto Interno Bruto (PIB).

Según los datos estadísticos del Banguat, el monto anual acumulado alcanzará los US$26,800 millones al término del ejercicio 2026 y ascenderá a US$27,600 millones el cierre de 2027.

Menor temor migratorio

En el análisis de las variables externas que inciden en el volumen de transferencias monetarias, las autoridades monetarias vigilan la evolución del índice de miedo a migrar calculado por el Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Dicho indicador refleja una tendencia descendente durante los últimos meses, lo que significa que el migrante guatemalteco percibe una menor reticencia a desplazarse a pesar de las condiciones de la política migratoria en la nación norteamericana.

Esta dinámica permite sostener el saldo neto de emisores en el exterior y asegura la continuidad de los envíos para los más de 6.5 millones de personas que dependen de este sustento en Guatemala.

Sede de la Reserva Federal de Estados Unidos. (Foto: Canva/Soy502)

Digitalización e inclusión

El impacto socioeconómico de los recursos enviados desde el exterior se potencia con la modernización de los canales financieros y los avances en materia de inclusión financiera.

La integración de tecnologías de pago inmediato e interoperables posibilita que los beneficiarios en zonas rurales accedan a sus fondos con mayor agilidad y menores costos operativos. De acuerdo con la Superintendencia de Bancos (SIB), esta transformación digital requiere fortalecer la ciberseguridad, la prevención de fraudes y la educación financiera para impulsar un uso informado de los recursos que beneficie el desarrollo de las microfinanzas locales.

Las expectativas sobre el comportamiento de las remesas convergen con las estimaciones macroeconómicas generales, que proyectan un crecimiento del PIB del 4.3% para 2026 y del 4% para 2027, acompañadas de una inflación controlada del 4.25% al cierre del presente año y del 4% para el próximo periodo fiscal, según el vicepresidente del Banco de Guatemala.