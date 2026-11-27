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Bajo el concepto "El futuro se entrena hoy", Bantrab presentó cuatro proyectos en el marco del Bantrab Summit 2026. Las iniciativas abarcan soluciones digitales, productos de ahorro, formación juvenil y protección a la infancia en Guatemala.

1. Aplicación Deportes Bantrab: La entidad lanzó una plataforma móvil gratuita disponible en App Store y Google Play para personas mayores de 18 años, sin el requisito de ser clientes del banco.

La herramienta permite dar seguimiento al ciclismo nacional, la Liga Bantrab, la Liga Femenina Bantrab, la Selección Nacional de Guatemala y el Real Madrid. Entre sus funciones se encuentran:

Consulta de calendarios, marcadores, resultados y tablas de posiciones.

Alertas sobre goles, tarjetas, inicio y final de partidos.

Dinámicas recreativas de pronósticos (Quiniela) y armado de equipos (Fantasy) sin apuestas ni dinero de por medio.

Acceso a promociones e información de Seguros Bantrab.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

2. Alianza con el Real Madrid y Marc Cucurella: Bantrab presentó su campaña junto al Real Madrid, protagonizada por el futbolista español Marc Cucurella. Esta acción da continuidad al convenio vigente desde 2022, el cual suma 12 transferencias de conocimientos para profesionales del fútbol guatemalteco.

A través de la Cuenta de Ahorro Real y la Tarjeta de Crédito Real Madrid, la institución ofrece tasas de interés de hasta el 5% en ahorro y membresía sin costo en la tarjeta. A la fecha, estos productos han facilitado nueve viajes con gastos pagados para 50 personas al estadio Bernabéu y la entrega de más de 600 camisolas del club.

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3. Programa Tranqui para jóvenes: Para impulsar el desarrollo de las nuevas generaciones, se lanzó Tranqui, una plataforma que integra soluciones financieras y oportunidades de formación en seis áreas:

Sin enredos: educación financiera mediante BanConsejos, GuateAprende, BienesChat y Finanzas 360 .

y . Modo fácil: herramientas digitales para operaciones diarias.

Ahorro en marcha: opciones para reservar fondos hacia metas personales.

Tu bienestar cuenta: productos de protección individual y familiar.

Dale impulso: alternativas de financiamiento.

Sumá: espacios de empleabilidad, voluntariado y emprendimiento.

Como parte de este lanzamiento, Bantrab entregó diez becas universitarias en conjunto con la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) mediante el programa Talento Promesa. También presentó DMentes Evoluciona, un programa desarrollado con Volcano Startup Avenue que brindará ocho semanas de mentoría a 15 empresas guatemaltecas.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

4. Acuerdo con UNICEF por la niñez: El Grupo Financiero y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) establecieron una alianza para ampliar las oportunidades de niñas, niños y adolescentes en el país. Durante su primer año, el acuerdo se enfocará en tres líneas de trabajo:

Habilidades y emprendimiento: talleres y formación virtual para adolescentes mediante la metodología Realízate de UNICEF.

Entornos escolares: mejoras en acceso a agua, saneamiento, instalaciones sanitarias e higiene en centros educativos.

Sensibilización: espacios informativos para colaboradores y familias sobre primera infancia, prevención de la violencia y seguridad digital.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Para conocer más detalles sobre estas iniciativas y sus requisitos de participación, los interesados pueden ingresar a bantrab.com.gt o consultar las redes sociales de @bantrab.