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El FC Barcelona no descarta acudir al mercado de fichajes durante el próximo mes de enero para fortalecer su defensa. Así lo ha dejado claro Deco, director deportivo de la entidad azulgrana, quien señaló que, aunque considera que esa zona del equipo cuenta con suficientes alternativas, cualquier decisión deberá analizarse junto al entrenador Hansi Flick.

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El técnico, según explicó Deco, se encontraba satisfecho con la plantilla al comienzo de la temporada, pero nunca le vendría mal algún refuerzo en una zona donde ha tenido bajas por lesiones.

"Todo se puede plantear. La temporada es larga y hay que sentarse con el míster para tomar buenas decisiones. Para ir al mercado en enero hay que tenerlo claro y saber qué podemos hacer para reforzar al equipo si es necesario", ha dicho el directivo culé.

En cuanto a la situación económica del club y las posibilidades de realizar una contratación bajo las normas del 'fair play' financiero, el dirigente aseguró que la institución continúa trabajando para cumplir con esos requisitos. No obstante, dejó claro que cualquier movimiento debe beneficiar al equipo, evitando tanto debilitar la plantilla como desprenderse de futbolistas que todavía puedan aportar.

️Deco sobre la posibilidad de fichar un central en enero: “Todas las posibilidades están abiertas Es cierto que las lesiones han complicado las cosas Y por supuesto, debemos analizar la situación y sentarnos con el entrenador para tomar la decisión Si queremos entrar en el mercado de fichajes en enero, debemos saber muy bien qué es lo que buscamos” — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) November 18, 2026

Por otro lado, Deco también se refirió a la situación de Ronald Araujo, quien se encuentra cedido al Liverpool. El director deportivo manifestó que lo más importante es que el defensor esté a gusto con su nueva experiencia. Asimismo, indicó que, si el conjunto inglés decide ejecutar la opción de compra establecida en 55 millones de euros, la operación representaría un resultado positivo para todos los involucrados.

"Y un poco de dinero tampoco nos iría mal", ha bromeado en una entrevista en Catalunya Radio.

*Con información de agencias