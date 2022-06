El FC Barcelona alquila una hora del Camp Nou a Q54 mil

El Barcelona alquila el Camp Nou por 6,600 euros (aproximadamente Q54 mil) para partidos de una hora entre equipos particulares

El Fútbol Club Barcelona ha anunciado en su sitio oficial que pone a su disposición el Camp Nou, para todo el que quiera jugar en el estadio más grande de Europa y que pueda pagar el alquiler de 300 euros por persona.

Por segundo año consecutivo, el Club brinda una experiencia única a los aficionados del equipo español.

Have you ever dreamed of playing at Camp Nou?



Now you can! — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 31, 2022

¿Cómo ser parte de la experiencia?

La mecánica para inscribirse será a través de la página oficial del Barça, ya sea individual o con amigos. Al obtener todas las solicitudes, se organizarán partidos para todos los participantes.

Cada equipo constará de 18 jugadores, y el enfrentamiento durará 60 minutos. Sin embargo, la disponibilidad para ser parte de esta única oportunidad es muy limitada, puesto que solo se jugarán hasta cuatro partidos los días 6 y 11 de junio.

El día del encuentro, todos se reunirán en el Camp Nou y serán llevados a una zona para cambiarse, con duchas disponibles en uno de los vestuarios del estadio después del partido. Habrá un calentamiento previo de 15 minutos, además de contar con atención médica de ser necesaria.

La experiencia incluirá un entrenador y un árbitro para garantizar que el partido se desarrolle lo más real posible.