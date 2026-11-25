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El FC Barcelona firmó una contundente victoria este miércoles al imponerse 4-1 al Sabah de Azerbaiyán, en el Estadio Olímpico de Bakú, por jornada 5 de la fase de liga de la UEFA Champions League. El conjunto dirigido por Hansi Flick mostró su poder ofensivo y sumó tres puntos importantes para mantenerse entre los ocho primeros de la clasificación.

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Pese a la ausencia de Lamine Yamal, quien no viajó por lesión, y a las modificaciones en su alineación, el equipo catalán respondió con una destacada actuación. Futbolistas como Gabriel Jesús, Karim Adeyemi, Gavi y Alejandro Balde tuvieron protagonismo en una plantilla que volvió a demostrar su profundidad.

El encuentro comenzó con algunas complicaciones para los azulgranas, ya que el Sabah estrelló dos remates en el poste que inquietaron al guardameta Joan García. Sin embargo, Anthony Gordon abrió el marcador al minuto 31 y permitió que el Barcelona se marchara al descanso con ventaja.

¡VICTORIA EN BAKÚ! ✅ https://t.co/q0r8i9hXkn — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 25, 2026

En la segunda mitad, el conjunto culé aceleró el ritmo. Gordon firmó su doblete al 51, mientras que Karim Adeyemi amplió la diferencia al 55. Cinco minutos después, Gabriel Jesús anotó el cuarto tanto para sentenciar el encuentro. Mikkels descontó al 63 para el equipo local, que consiguió el gol del honor.

Con este resultado, el Barcelona alcanza los 12 puntos y suma su segunda victoria consecutiva en la competición, tras el triunfo frente al Aston Villa. Los catalanes se mantienen en puestos de clasificación directa a los octavos de final.

En la próxima jornada, el equipo de Flick afrontará un duelo de alto nivel cuando reciba al Manchester City de Erling Haaland, el próximo 8 de diciembre, en el Camp Nou.

Datos: Sofascore

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*Con información de agencias