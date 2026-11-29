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Con Raphinha como figura con un "hat-trick", el Barcelona goleó al Deportivo y sigue como líder en solitario de la liga española.

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El Barcelona consiguió una autoritaria victoria este domingo al golear 5-1 al Deportivo La Coruña en Riazor, resultado que le permite afianzarse en el liderato de La Liga y llegar con confianza a su próximo compromiso frente al Atlético de Madrid el miércoles (2:30 p. m.).

El conjunto de Hansi Flick aprovechó el tropiezo del Real Madrid ante el Alavés del sábado para ampliar su ventaja en la clasificación. Con el triunfo, los azulgranas se colocan seis puntos por encima del equipo blanco y podrían aumentar la diferencia a ocho si vencen al conjunto colchonero a media semana en el Camp Nou.

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El partido comenzó con intensidad y Lamine Yamal abrió el marcador al minuto 2, tras una genialidad de Dani Olmo, quien dejó pasar el balón para engañar a la defensa.

Sin embargo, el Deportivo respondió rápidamente y el exjugador del Barsa, Pierre Aubameyang empató al 9, luego de un pase largo de Leo Román que Nsongo Bil peinó para dejarlo frente a la portería.

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El vigente campeón de España recuperó la ventaja al 20, cuando Dani Olmo remató de cabeza un centro de Gordon. Tras varias ocasiones que no logró concretar antes del descanso, Raphinha amplió la diferencia al 50, también de cabeza, luego de una asistencia de Lamine Yamal.

El brasileño volvió a marcar al 83 y completó su triplete al 90+1 para sellar el 1-5 definitivo. Con 18 goles ligueros, Raphinha llega en gran momento al duelo contra el Atlético, que podría ser determinante en la lucha por el título.

Datos: Sofascore

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*Con información de agencias