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El club azulgrana se alista para un exigente duelo de la jornada 13, en el que estará a prueba su liderato.

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El Barcelona tendrá una prueba complicada este domingo cuando reciba al Villarreal (7:00 a. m.), en un partido en el que buscará mantener su ventaja en la cima de La Liga y dejar atrás las dudas que arrastra en sus últimos enfrentamientos ante el conjunto groguet.

Los azulgranas tendrán que estar atentos, ya que el Villarreal se ha convertido en uno de sus rivales más incómodos en casa. Desde la temporada 2021-22, ningún equipo ha conseguido tantas victorias en el campo del Barcelona en La Liga como el submarino amarillo, que iguala en ese registro al Real Madrid.

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El historial reciente tampoco favorece a los catalanes, que han perdido tres de sus últimos cinco partidos como locales ante el club valenciano.

Los vigentes campeones buscarán sumar los tres puntos para mantener su ventaja de tres unidades sobre el cuadro merengue, segundo en la clasificación, luego de la importante victoria que consiguió ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano antes del parón de selecciones.

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Para este compromiso, Flick podrá recuperar a Dani Olmo, quien estuvo fuera durante un mes por lesión, y a Jules Koundé, ambos ausentes en el último Clásico ante el Real Madrid.

Sin embargo, el central Pau Cubarsí no estará disponible para iniciar, mientras que Frenkie de Jong también llega con molestias, aunque el estratega confirmó que estará disponible para el duelo.

*Con información de agencias