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El Barcelona y el Real Madrid no lograron llegar a un acuerdo este miércoles durante el acto de conciliación por las declaraciones de Florentino Pérez sobre el caso Negreira, por lo que el club azulgrana podría avanzar con una querella criminal contra el presidente madridista.

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El procedimiento surgió de una demanda que el club catalán presentó el 12 de junio contra el mandatario del conjunto blanco, luego de que en mayo lo acusara de realizar maniobras para conseguir favores arbitrales. El club azulgrana busca que el dirigente se retracte de sus declaraciones, las cuales considera calumniosas y perjudiciales para su imagen.

El presidente del Barsa, Joan Laporta, explicó que la conciliación era una oportunidad para que Pérez corrigiera sus palabras. Sin embargo, al no alcanzarse un acuerdo, la entidad culé podría continuar con el proceso legal.

SIN ACUERDO ENTRE EL BARÇA Y FLORENTINO ⚖️ El acto de conciliación por sus declaraciones sobre el ‘caso Negreira’ terminó sin acuerdo tras apenas diez minutos ➡️ Florentino no acudió y estuvo representado por sus abogados Laporta había advertido que si no había rectificación, el Barça seguiría adelante y presentaría una querella criminal contra el presidente del Real Madrid — Post United (@postunited) November 25, 2026

"Si no se hace quiere decir que se aprecia la mala intención y tendremos que continuar con el procedimiento", declaró Laporta desde Bakú, antes de conocer el resultado de la reunión.

El conflicto se originó durante una rueda de prensa del 12 de mayo, cuando Pérez convocó a las elecciones presidenciales del Real Madrid, que posteriormente ganó, y volvió a señalar al eterno rival por el caso Negreira.

El Bernabéu vuelve a mostrar su indignación por el caso Negreira. https://t.co/pMPGyIQheJ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 24, 2026

Lo que pasó

La justicia española investiga supuestos pagos del Barcelona durante casi dos décadas a empresas de José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

El proceso busca determinar si existió intención de obtener ventajas deportivas, algo que el club azulgrana niega, al asegurar que los pagos correspondían a informes arbitrales.

*Con información de AFP