Barcelona recuperará a varios jugadores para visitar al Deportivo La Coruña, en donde buscará su cuarta victoria al hilo en La Liga, con la idea de mantenerse con buen margen en el liderato del campeonato español y con la principal amenaza de Pierre-Emerick Aubameyang.
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Por primera vez en un tiempo, Hansi Flick contará con todo su arsenal (especialmente en el frente de ataque) para tratar de asegurar los tres puntos en una dura visita y contra un equipo que, a pesar de haber ascendido recientemente, está peleando en mitad de la tabla.
El conjunto catalán ha ido recuperando confianza luego de los dos tropiezos consecutivos antes del parón de selecciones (ante PSG y Real Madrid), pero no tiene mucho margen de error, por lo que sumar será importante para mantenerse firme arriba.
La gran sorpresa para este duelo será el retorno de Lamine Yamal, quien había estado ausente por molestias y que saldría de inicio para completar el tridente junto a Anthony Gordon y Raphinha.
Del otro lado, el gabonés Aubameyang será la principal arma para los dueños de casa. Sus cinco anotaciones (aún perdiéndose varios juegos por lesión) lo convierten en una amenaza a una zona defensiva culé que se ha mostrado fina este campeonato.
*Con información de Agencias